В Мурманской области пройдёт IX межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» с международным участием

С 1 по 4 ноября лучшие хореографические коллективы из разных регионов России и Турции соберутся в Заполярье. Участники представят своё искусство в рамках конкурсной программы и творческих встреч.

Как сообщает vk.com/murmanculture, программа фестиваля включает открытые конкурсные просмотры коллективов-участников, выездные концертные программы на различных площадках города и области, мастер-классы и вечер знакомств. Участников ждёт обширная культурная программа, которая познакомит с историей и современностью Кольского края, с традициями коренных народов Кольского Заполярья.

Основные события фестиваля на площадке областного Дворца культуры имени С.М. Кирова 2 ноября — конкурсные просмотры коллективов; 4 ноября — гала-концерт, посвящённый Дню народного единства.

Организаторы: МРОО «Созвездие» и Дворец культуры имени С.М. Кирова при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Проект реализуется с использованием гранта в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284771%2Fwall-139605315_31170