В Мурманской области пройдёт IX региональный чемпионат «Абилимпикс»

С 12 по 19 апреля в Мурманской области пройдёт IX региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 2024 году чемпионат проходит под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!». Соревнования пройдут на 8 площадках образовательных организаций Мурманска, Колы, Кандалакши, Ловозеро по 25 компетенциям, традиционно по трём категориям –школьник, студент, специалист.

В Год семьи в рамках деловой программы регионального чемпионата особое внимание будет уделено теме «Поддержка семей, воспитывающих детей - инвалидов». Зарегистрироваться на региональный чемпионат можно на официальном сайте Национального центра «Абилимпикс» abilympics-russia.ru.

Фото: https://gov-murman.ru