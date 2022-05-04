В Мурманской области пройдёт комплексное наблюдение условий жизни населения

C 13 мая по 10 июня текущего года интервьюеры Мурманскстата вновь постучатся в квартиры жителей Кольского полуострова. Стать участниками комплексного наблюдения условий жизни предложат 459 домашним хозяйствам, в целом по России в опросах примут участие 60 тысяч домохозяйств.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, северянам предстоит оценить свои жилищные и бытовые условия проживания, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления. Гражданам в возрасте 15 лет и старше будут заданы вопросы о трудовой деятельности и условиях труда, социальном обеспечении, образовании, наличии информационных и коммуникационных средств, состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, использовании свободного времени. На вопросы о детях младше 15 лет ответят их родители или опекуны. Предстоит собрать информацию о посещении ими образовательных организаций и использовании информационных технологий, о состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, социальной поддержке и отдыхе.

При посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь при себе официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта.

Дополнительную информацию о статистическом наблюдении можно получить в Мурманскстате по телефонам: (8152) 688-591, +7-911-310-46-66.

Данные, полученные от населения, носят конфиденциальный характер, разглашению не подлежат и будут использованы только в целях формирования официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизни российских семей.

Проведение комплексного наблюдения по данной тематике осуществляется один раз в два года согласно постановлению правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 946. По итогам наблюдения за 2020 год, из общего числа лиц в возрасте 15 лет и старше, нравится жить в своём населённом пункте 88 процентам респондентам, при этом подавляющее большинство (80 процентов) указало на наличие различных проблем, связанных с условиями проживания. Среди них в наибольшей степени это – состояние дорог, безопасность дорожного движения, плохая организация работы жилищно-коммунальных служб, загрязнённость окружающей среды (наглядно на картинке).

Состояние занимаемого жилого помещения получило оценку «отлично» и «хорошо» у более половины опрошенных в регионе домохозяйств (58 процентов). Качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения, оценили как «хорошее» и «удовлетворительное» 88 процентов домохозяйств, при этом 44 процента пользовались дополнительными устройствами для очистки питьевой воды.

По удовлетворённости своей основной работой оценку «вполне удовлетворены» дали по режиму работы 89 процентов респондентов старше 15 лет, занятых в экономике, условиям труда – 85 процентов и по заработной плате – 52 процента.