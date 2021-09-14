В Мурманской области пройдёт крупнейшее Всероссийское соревнование «Кросс нации»

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о физкультурно-спортивных мероприятиях, планируемых к проведению с 13 по 19 сентября на территории Мурманской области.

14 сентября в Ледовом Дворце состоится презентация молодёжной хоккейной команды Мурманской области «Арктика». На мероприятие приглашены воспитанники спортивных школ муниципальных образований, другие представители спортивного сообщества региона.

«Напомню, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было принято решение о создании молодёжной хоккейной команды, которая будет участвовать в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги в текущем сезоне, в молодёжном турнире по хоккею с шайбой. Первые домашние матчи состоятся уже 2-3 и 6-7 октября в Ледовом Дворце», – отметила министр спорта.

18 сентября мурманская Долина Уюта вновь станет центром притяжения любителей бега, там пройдёт региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации». Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. С каждым годом «Кросс Нации» становится всё более значительным событием в спортивной жизни всей страны.

В 2021 году в «Кроссе Нации» планируют принять участие 85 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников превышает 434 тысячи человек. Для жителей всех возрастов будут организованы различные дистанции, а также отдельные дистанции для детей. Победителям и призерам будет вручена наградная продукция Минспорта России, а всем участникам соревнований вручается нагрудный номер.

Единый старт в 12 часов пройдёт не только в Мурманске, будут организованы муниципальные этапы в Апатитах, ЗАТО Видяево, Коле, Ковдоре, Оленегорске и жилом районе Росляково. Участники допускаются только при наличии допуска врача. Для удобства участников забега организована онлайн-регистрация по ссылке.

Также в этот день в Долине Уюта пройдёт фестиваль молодёжных субкультур. Будут организованы спортивные площадки, мастер-классы и показательные выступления по наиболее востребованным у молодежи видам спорта и направлениям (скейтборд, роллер-спорт, самокат, ВМХ (велоспорт), брейк-данс и другие). В рамках фестиваля планируется торжественное подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития студенческого спорта между Министерством спорта Мурманской области, Министерством образования и науки Мурманской области, Российским студенческим спортивным союзом.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на Центральном стадионе Мурманска состоится первенство Мурманской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Возраст участников до 18 лет. Все спортсмены из Мурманской области. Предварительное количество участников – 30 человек. Это официальные отборочные соревнования для дзюдоисток и дзюдоистов, которые будут представлять Мурманскую область на соревнованиях по Северо-Западу в Великом Новгороде в начале октября текущего года.