В Мурманской области пройдёт международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.25 08:45

В Мурманской области пройдёт международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев»

С 3 по 5 декабря в Мурманской области пройдёт международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев», организованный при поддержке правительства Мурманской области. Масштабный проект охватит 17 муниципалитетов региона, где на 40 площадках будут организованы бесплатные кинопоказы для более чем 3,5 тысячи зрителей. Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов. Это ленты региональных и федеральных телеканалов и независимых зарубежных авторов. В программу вошли картины, которые уже нашли отклик у миллионов зрителей: «Остров веры», (12+), «Хулиган и опер в одном окопе» (18+), «300/200: как парни братьев домой возвращали» (18+), «Люди без мира» (18+).

Афиша фестиваля будет дополнена региональной работой – фильмом «Книги на русском» (12+) мурманского режиссёра Елены Васюковой, созданным в 2024 году при поддержке Мурманского отделения Союза журналистов России. Флагманской площадкой кинофестиваля станет Центр культурного развития Мурманска. Показы также пройдут в молодёжных пространствах «СОПКИ», виртуальных концертных залах и других учреждениях культуры по всему региону.

Торжественная церемония открытия состоится 3 декабря в 19.00 в Центре культурного развития (г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, 39). 

Подробная афиша фестиваля: на портале «Наш Север».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: «Это время героев. Это наше время». В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов.

Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В Москве фестиваль «Время наших героев» состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы. Он прошёл в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале, Костроме, Челябинске, Кургане и Нальчике.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557974/#&gid=1&pid=1

