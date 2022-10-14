В Мурманской области пройдёт Международный форум «Арктическое братство», посвященный 80-й годовщине героической эпопеи Арктических конвоевАО «ММТП» - бережно относимся к прошлому, ценим настоящее, создаём лучшее будущее
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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 17:25

В Мурманской области пройдёт Международный форум «Арктическое братство», посвященный 80-й годовщине героической эпопеи Арктических конвоев

С 15 по 21 октября в Мурманске и Мурманской области пройдёт Международный общественно-культурный Форум «Арктическое братство», посвящённый 80-й годовщине героической эпопеи Арктических конвоев 1942 года. Мероприятие организовано АНО «Каледонский Клуб» при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.

Основная цель форума – на примере боевого братства народов России и Великобритании в годы Великой Отечественной войны подчеркнуть значимость единства и международной солидарности в борьбе против фашизма.

В рамках форума будут проведены памятные церемонии на воинских мемориалах Мурманска и Мурманской области, концерты российских и зарубежных артистов, встречи представителей общественности, научная конференция «Значение героической обороны советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны и арктических конвоев для достижения общей победы над нацистской Германией», а также молодёжный круглый стол, посвящённый актуальным задачам молодёжного патриотического движения.

В форуме примут участие зарубежные гости из Великобритании, Ирландии, Канады и Словении. Среди них – известные историки: Джеффри Робертс (университет г.Корка, Ирландия), Александр Хилл (университет г. Калгари, Канада), Кристофер Рид (университет г. Уорик, Великобритания), Ричард Саква (университет г. Кент, Великобритания); популярный писатель из Великобритании Майкл Чёрч, общественный деятель из Шотландии Гленн Элдер, всемирно известный дирижёр Крейг Робертс из Уэльса, один из лучших в мире волынщик и телеведущий  Джими МакРэй из Глазго (Шотландия), звезда мировой музыкальной культуры Эндрю Лоуренс Кинг (Великобритания), молодой музыкант и исполнитель Сашо Гачник (Словения) и др. Также заявлены российские участники: Народный ансамбль России «Гренада», Московский городской творческой коллектив ансамбль танца «Юность», Оркестр музыкального колледжа Мурманска, Танцевальный ансамбль «Радость» (Мурманск), Михаил Липкин (директор Института Всемирной Истории РАН), Ирина Быстрова (историк, МГУ), Олег Печатнов (историк, РАН), Алексей Комаров (историк, РАН).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 15 октября в 18 часов в Меридиане пройдёт концертная программа «России северный оплот», 16 октября в 15 часов участники фестиваля выступят на концерте в ДК им. С.М. Кирова, в 18 часов в областной филармонии состоится историко-культурный праздник «Вместе с Россией». 17 октября стартует Международная научно-историческая конференция «Значение героической обороны советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и арктических конвоев для достижения общей победы над нацистской Германией».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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