В Мурманской области пройдёт межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костёр»

В Мурманской области в период с 1 июня по 31 августа планируется проведение межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр».

Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности в лесах, предотвращение лесных пожаров на территории Мурманской области.

В операции «Костёр» будут задействованы государственные лесные инспекторы регионального минприроды и работники регионального центра лесного и экологического контроля, а также сотрудники Управления МВД России по Мурманской области и Главного Управления МЧС России по Мурманской области.

К нарушителям действующего законодательства в области пожарной безопасности в лесах будут приниматься меры административной ответственности, в случае нанесения ущерба лесам нарушителям грозит уголовная ответственность.

В ходе проведения операции «Костёр» особое внимание будет уделяться информированию о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, распространению памяток, проведению профилактических бесед с населением, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.