В Мурманской области пройдёт межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костёр»

В Мурманской области в период с 1 июня по 31 августа текущего года планируется проведение межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр». Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности в лесах, предотвращение лесных пожаров на территории региона.

В операции «Костёр» будет задействован весь личный состав государственных лесных инспекторов Мурманской области и должностные лица управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области.

К нарушителям действующего законодательства в области пожарной безопасности в лесах будут приниматься меры административной ответственности, в случае нанесения ущерба лесам нарушителям грозит уголовная ответственность.

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, в ходе проведения операции «Костер» особое внимание будет уделяться информированию о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, распространению памяток, проведению профилактических бесед с жителями.

