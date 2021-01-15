В Мурманской области пройдёт небольшой снег, температура воздуха повысится

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня на погоде региона скажется влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: по северу области пройдёт небольшой снег, температура воздуха повысится до -18-23°, на севере области до -10-15°.

Сегодня, 15 января, будет переменная облачность. Временами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -25-30°; днём -4-9°, местами до -15°. Гололедица.