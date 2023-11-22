В 2024 году россияне надеются на повышение зарплаты, стабильность и карьерный ростМурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга российских регионов по уровню зарплаты, который возглавил Чукотский автономный округ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 17:30

В Мурманской области пройдёт образовательный тренинг по вопросам предпринимательской деятельности

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» запускает образовательный тренинг по вопросам предпринимательской деятельности. Тренинг будет полезен всем, кто желает узнать, как оцифровать бизнес-процессы, внедрить новые технологии с применением нейросетей и создать работающую контекстную таргетированную рекламу. Полученные знания позволят автоматизировать и оптимизировать процессы, а также масштабировать бизнес.

Спикеры вебинаров – эксперты Первого международного цифрового университета (ПМЦУ). Участников ждут лекционные и практические занятия с актуальной информацией по современному ведению бизнеса.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в рамках образовательного тренинга будет проведено два дополнительных занятия: «Практикум по использованию искусственного интеллекта в бизнесе» и «Проработка страхов и установок при делегировании».

Дата проведения обучения: с 27 ноября по 8 декабря.

Формат: онлайн и офлайн (финальное мероприятие состоится 8 декабря по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1). Регистрация по ссылке.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На что уходят зарплаты жителей СЗФО? Еда и ипотека «съедают» большую часть дохода людей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 29 копеек, евро снизился почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика