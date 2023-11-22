В Мурманской области пройдёт образовательный тренинг по вопросам предпринимательской деятельности
Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» запускает образовательный тренинг по вопросам предпринимательской деятельности. Тренинг будет полезен всем, кто желает узнать, как оцифровать бизнес-процессы, внедрить новые технологии с применением нейросетей и создать работающую контекстную таргетированную рекламу. Полученные знания позволят автоматизировать и оптимизировать процессы, а также масштабировать бизнес.
Спикеры вебинаров – эксперты Первого международного цифрового университета (ПМЦУ). Участников ждут лекционные и практические занятия с актуальной информацией по современному ведению бизнеса.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в рамках образовательного тренинга будет проведено два дополнительных занятия: «Практикум по использованию искусственного интеллекта в бизнесе» и «Проработка страхов и установок при делегировании».
Дата проведения обучения: с 27 ноября по 8 декабря.
Формат: онлайн и офлайн (финальное мероприятие состоится 8 декабря по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1). Регистрация по ссылке.
Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Фото: https://gov-murman.ru