В Мурманской области пройдёт Окружной форум добровольцев

С 19 по 22 сентября в Мурманске состоится масштабное событие сферы добровольчества - Окружной форум добровольцев Северо-Западного федерального округа. Форум позволит создать площадку для обмена знаниями и инструментами развития в области добровольческой деятельности на окружном и региональном уровнях.

Его гостями станут более 200 жителей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. В числе участников будут представители органов власти в сфере молодежной политики, полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, крупные всероссийские организации и, конечно же, сами волонтеры.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в рамках форума обсудят множество тематик, касающихся популяризации волонтерства, возможностей формирования необходимых знаний навыков и компетенций у участников добровольческого движения, создания благоприятной среды для их саморазвития и профессионального роста, поощрения лучших практик, проектов, программ и команд волонтёров.

Форум организовывается Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Мурманской области.

Регистрация на форум открыта до 15 августа по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru