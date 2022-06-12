В Мурманской области пройдёт онлайн-флешмоб «Гимн России»

В Мурманской области пройдёт региональный онлайн-флешмоб «Гимн России». 12 июня, в День России, молодёжь в 16 муниципалитетах во главе со столицей Кольского Заполярья одновременно исполнит гимн.

Начало акции в 14 часов 15 минут. Прямые трансляции исполнения главной песни страны будут размещены на официальных страницах администраций муниципальных образований в социальной сети «ВКонтакте».

Присоединиться к исполнению гимна в онлайн режиме можно в день проведения флешмоба единовременно по следующим ссылкам:

г. Мурманск https://vk.com/cultmurmansk

ЗАТО Александровск https://vk.com/zato_alexandrovsk

ЗАТО Видяево https://vk.com/zatovid

ЗАТО г. Заозерск https://vk.com/zaozadm

ЗАТО Североморск https://vk.com/stksever

г. Апатиты https://vk.com/dkapatity

г. Кировск https://vk.com/mauk_kgdk

Ковдорский округ https://kovadm.ru/video-stream/

г. Мончегорск https://vk.com/monchegorsk.gov_murman

г. Оленегорск https://vk.com/olenegorsk_adm

Печенгский округ https://vk.com/cult.pechenga

г. Полярные Зори https://vk.ru/polyarniezori

Кандалакшский район https://vk.com/club107924143

Кольский район https://vk.com/club152984073

Ловозерский район https://vk.com/lcrdk

Терский район https://vk.com/terskyrayon