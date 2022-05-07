В Мурманской области пройдёт патриотическая акция «Огонь памяти», приуроченная к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Цель – донести частицу Вечного огня, расположенного у мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в городе-герое Москве максимальному количеству ветеранов. Акция организована Общероссийским народным фронтом. В ходе автопробега частицы Вечного огня будут доставлены в восемь городов-героев России: Мурманск, Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград, Керчь, Новороссийск, Тулу и Смоленск.

По пути следования участники акции планируют посетить места боевой славы с возложением цветов и передачей части Вечного огня, провести встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, а также принять участие в торжественных патриотических мероприятиях.

Прибытие автоколонны с частицей Вечного огня в Мурманскую область запланировано 8 мая 2022 года.

В Зеленоборском встреча участников автопробега состоится на площади Мира у памятника Коленопреклонённому солдату. В Кандалакше – у памятника «Кандалакшанам, погибшим в годы ВОВ» на аллее Памяти (ул. Пронина). В Оленегорске – у памятника Неизвестному солдату.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в городе-герое Мурманске встреча состоится 8 мая в 23.00 у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову. 9 мая автоволонтёры примут участие в шествии «Бессмертного полка» до мемориала «Защитникам советского Заполярья.