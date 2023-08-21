В Мурманской области пройдёт полуфинал Всероссийского конкурса «Большая Перемена»

С 25 по 30 августа в Мурманске пройдёт Полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов и студентов профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа. Об этом в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В рамках конкурса Мурманская область примет более 800 участников из регионов Северо-Западного федерального округа, а также конкурсантов из Челябинской области и Алтайского края, которые сразятся за возможность попасть в суперфинал.

«Отмечу, что нашему региону доверена важная миссия. Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения Первых» и самым масштабным конкурсом для школьников и студентов профессиональных образовательных организаций в России. Дети не просто хорошо проведут время, а победители и призёры конкурса получат премии от 100 тысяч рублей до миллиона на реализацию своих проектов. А также финалисты получают дополнительно до 5 баллов в портфолио при поступлении в вузы», – отметила Оксана Демченко.

«Большая перемена» реализуется с 2020 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», являясь флагманским проектом Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и самым масштабным конкурсом для школьников и студентов ПОО в России.

Мероприятие проводится в целях выявления обучающихся с активной жизненной и социальной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, являющихся патриотами Российской Федерации, которые не боятся проявлять себя, учиться новому, самосовершенствоваться, менять мир к лучшему в своих сообществах, группах, школе, регионе, стране.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, для гостей региона подготовлена насыщенная программа, в которую войдут не только образовательные и конкурсные мероприятия, но и пешеходные экскурсии и мастер-классы от «Движения Первых», интерактивные лекции с возможностью демонстрации предметов вооружения Советской Армии в период Великой Отечественной войны, тренинги и креативные сессии от представителей Мурманского арктического университета, мотивационные встречи с федеральными политиками, представителями «ВКонтакте» и СМИ, патриотические акции у мемориала «Защитникам Советского Заполярья», а также посещение Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.

Фото: https://gov-murman.ru