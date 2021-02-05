В Мурманской области пройдёт полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Мурманская область станет местом проведения полуфинала второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«То, что наш регион выбран местом проведения полуфинала профессионального конкурса подтверждает знаменитую гостеприимность северян. Это почетная и ответственная роль. У нас будет возможность проработать стратегические и тактические цели с ведущими экспертами и практиками в индустрии туризма. Уверен, приезд к нам представителей самых неравнодушных мастеров гостеприимства со всей страны позитивно скажется на развитии туризма в Мурманской области и принесёт положительный эффект для повышения качества сервиса и услуг, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Цель всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

За время заявочной кампании поступила 29 561 заявка, из них почти 300 – от жителей Мурманской области. Накануне организаторы объявили итоги заявочной кампании и озвучили регионы для проведения очных этапов. Кроме Мурманской области в их числе Камчатский край, Тюменская область, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область. Впереди дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал.

Конкурс проходит по 15 номинациям: от событийного туризма до экологического, арктического, эногастрономического, доступного туризма. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году введены номинации, связанные с развитием инфраструктуры, авторскими турами и медиа продвижением.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Генеральными партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодёжь и ОСИГ. Партнёрами конкурса также стали более 10 крупнейших компаний, несколько федеральных министерств и региональных команд.