В Мурманской области пройдёт региональный этап национального конкурса «Строймастер – 2023»

В нашем регионе будет проходить региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Он состоится 31 мая на базе Мурманского строительного колледж им. Н.Е. Момота. Конкурс проводится ежегодно Ассоциацией строительных подрядчиков «Созидатели» при поддержке министерства строительства Мурманской области.

По итогам конкурса будут выбраны победители в четырёх номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, осуществляющие свою деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также обучающиеся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях по специальностям в области строительства.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, региональный этап конкурса включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть проходит в виде тестирования, а практическая состоит из выполнения конкурсных заданий по номинациям.

Победители первого этапа получат возможность принять участие во втором этапе, который состоится с 7 по 11 августа в Москве.

Заявки принимаются до 25 мая по адресу: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, 17; тел. 8(8152) 52-03-44 или на электронную почту: sro-sozidately@yandex.ru, sro-sozidately@сро-51.рф.

Подробнее – на сайте СРО-51.рф.

Фото: https://gov-murman.ru