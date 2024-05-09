В Мурманской области пройдёт региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Стартовал приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь». Цель конкурса – повысить престиж труда квалифицированных рабочих, которые работают на токарных станках, рассказать об их успехах и поделиться их опытом.

На уровне региона конкурс проходит в три этапа: до 27 мая принимаются заявки на участие; 5 июня состоится тестирование для всех конкурсантов; также 5 июня пройдёт очное соревнование, где участники выполнят конкурсные задания.

Заявку на участие необходимо направить в Министерство труда и социального развития региона по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, 183025.

5 июня конкурсная комиссия определит итоги регионального этапа конкурса: будут выбраны победитель (1 место) и призёры (2 и 3 место). Победитель будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе.

С 2024 года размер призового фонда увеличен. Теперь призёры конкурса федерального этапа, занявшие первое место, получат денежное поощрение в размере 1 млн рублей, за второе место – 500000 рублей, за третье – 300000 рублей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, с положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке. Для уточнения информации также можно обратиться по телефону 8 (8152) 23-45-98 или по электронной почте: mintrudsoc@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru