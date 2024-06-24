В Мурманской области пройдёт региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения

Специалисты кадровых центров Мурманской области примут участие в III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения, проводимом ежегодно Минтрудом России.

Первый региональный этап конкурса состоится с 24 июня по 31 июля в трёх категориях: «Лучший кадровый консультант», «Лучший карьерный консультант» и «Лучший профконсультант». Победители из каждой категории примут участие во втором федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Москве в период с 1 августа по 31 декабря.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс проводится для привлечения внимания со стороны общества к работе сотрудников центров занятости населения, оценке значимости их вклада в улучшение качества жизни российских граждан, ищущих работу.

Фото: https://gov-murman.ru