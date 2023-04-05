В Мурманской области пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

14 и 15 апреля в Мурманской области пройдёт первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Основная цель ярмарки – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.

В Кольском Заполярье мероприятие состоится сразу в двух Кадровых центрах – в Мурманске (ул. Книповича, 48) и Кировске (ул. Парковая, 21). Оба мероприятия пройдут с 11.00 до 16.00.

На ярмарке будут представлены более 1000 вакансий из 29 предприятий, в том числе АО «Мурманский торговый порт», АО «Апатит» и Кольский филиал ПАО «Территориальная генерирующая компания №1», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания». Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей экономической деятельности. Крупные корпорации и предприятия представят свои вакансии и возможности карьерного роста. Для соискателей – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, узнать о профессиональной подготовке по интересующим их направлениям и о той поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Работодатели смогут провести отбор кандидатов и заполнить имеющиеся вакансии», – рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях. Также на ярмарке пройдут различные обучающие мероприятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и финансовой грамотности, будут организованы дискуссионные площадки, профориентационные игры и викторины.