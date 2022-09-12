17 сентября во Всероссийский день бега в Мурманской области пройдёт региональный старт «Кросс Нации». Регион участвует в массовом соревновании, объединяющем активных граждан всех возрастов и уровней физической подготовки, с 2004 года. Самой масштабной площадкой проведения «Кросса Нации» в Кольском Заполярье станет мурманская Долина Уюта. Общий старт в заполярной столице и ещё 12 муниципалитетах будет дан в 12.00.

Для разных возрастных групп предусмотрены свои дистанции. Участники смогут зарегистрироваться непосредственно в день соревнований, 17 сентября, и за два дня до старта в здании АСК в спортивном комплексе «Долина Уюта»: 15 сентября - с 14.00 до 17.00 и 16 сентября - с 15.00 до 18.30.

Как сообщает региональное Министерство спорта, принять участие в соревнованиях могут все северяне. Обязательным условием является лишь допуск врача. Комиссия по допуску участников будет работать с 12 по 17 сентября до 11.00 на сайте. С перечнем документов, необходимых для участия, и формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области.

С подробной информацией о местах проведения «Кросса Нации» в Мурмашах, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Ковдорском, Кандалакшском, Печенгском и Ловозерском районах можно на официальных ресурсах муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru