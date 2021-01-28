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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 08:00

В Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 и 29 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 28 января -7-12°, при прояснениях -17-22°, 29 января-12-17° при прояснениях -20-25°.

30 января ожидается влияние активного глубокого циклона с центром в районе Финского залива: в нашем регионе пройдёт снег различной интенсивности, местами ожидается сильный ветер, метель, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 28 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - неполный ледостав, ледостав с промоинами.

В конце января толщина льда на реках и водоёмах равна 15-50 см, уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимней межени на 10-90 см, водность рек составляет 100-145 % нормы.

27 января 2021 года по данным МГ-2, Мурманск на акватории южного колена Кольского залива преимущественно у берегов наблюдается дрейфующий лёд толщиной 5 см в количестве 1-2 балла.

 

 

 

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