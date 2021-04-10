В Мурманской области пройдёт тестовая эксплуатация нового автобуса Павловского завода

На пассажирских маршрутах Кировска и Апатитов со следующей недели будут тестировать новый автобус Павловского автобусного завода. Помимо этого, автобус испытают и на маршруте №105 «Североморск-Мурманск» в межпиковые периоды, когда большие автобусы ходят с минимальной загрузкой. Планируется, что общий срок опытной эксплуатации составит 1 месяц.

Автобусы Павловского автобусного завода активно используются в регионе. Накануне состоялась демонстрация новой модели. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин и руководство АО «Мурманскавтотранс».

ПАЗ-320415-04 – автобус среднего класса вместимостью 71 человек, способный перевозить маломобильные группы населения. Кроме него были представлены 3 автобуса ПАЗ 320414-04 – это автобусы производства 2021 года, но предыдущего модельного ряда.

«Обновление парка автобусов и троллейбусов – одна из приоритетных задач развития транспорта общего пользования в Мурманской области, поэтому мы заинтересованы в возможности тестовой эксплуатации новой техники. Это позволит на практике оценить технические и эксплуатационные характеристики автобуса до принятия решения о его покупке. Также мы получим обратную связь от пассажиров, ежедневно пользующихся услугами общественного транспорта», – сказал министр транспорта региона Артём Гришин.

С учётом централизации полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения, правительство Мурманской области и региональный Минтранс с прошлого года активно взаимодействуют с отечественными производителями пассажирского транспорта.

«В рамках сотрудничества с Группой «ГАЗ», крупнейшим объединением производителей пассажирской техники, чуть позже мы получим для испытаний и другие образцы автобусов. При этом ведутся переговоры и с другими производителями. В апреле мы планируем начать тестовую эксплуатацию автобуса еще одного предприятия», – отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в сентябре прошлого года тестовую эксплуатацию на маршрутах Североморска проходил автобус ульяновского предприятия.