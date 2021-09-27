В Мурманской области пройдёт VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

С 28 по 29 сентября в Мурманской области состоится VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В рамках регионального чемпионата более 140 школьников и студентов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться по 26 направлениям.

Студенты продемонстрируют навыки в компетенциях: карвинг, слесарное дело, поварское дело, веб-разработка (программирование), администрирование баз данных, ремонт и обслуживание легкового автомобиля, медицинский и социальный уход, выпечка хлебобулочных изделий, кондитерское дело, столярное дело, выпечка осетинских пирогов, декорирование тортов, обработка текста.

Среди школьников соревнования пройдут по компетенциям: бисероплетение, кружевоплетение, психология, инженерный дизайн, карвинг, сборка-разборка электронного оборудования, фотограф-репортер, поварское дело, массажист, медицинский и социальный уход, выпечка хлебобулочных изделий, кондитерское дело, резьба по дереву,

Площадками чемпионата станут Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский медицинский колледж, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Мурманский индустриальный колледж, Кольский транспортный колледж, Кандалакшская коррекционная школа-интернат. Работа площадок по компетенциям пройдет в очном формате.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, открытие чемпионата состоится в онлайн-формате 28 сентября в группе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте». Начало в 10.00

Торжественное подведение итогов регионального чемпионата «Абилимпикс» в онлайн-формате состоится 1 октября в 12.00 также в группе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области в сети «ВКонтакте».