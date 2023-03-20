В Мурманской области пройдёт всероссийская конференция по автоматизации и внедрению информационных технологий в работу музеев

В августе в Мурманской области впервые пройдёт научно-практическая конференция «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» («АДИТ»). Эти конференции проводятся по всей стране на протяжении 27 лет и объединяют специалистов музеев, библиотек, архивов России для обсуждения практических и теоретических вопросов цифровизации историко-культурного наследия.

Одним из организаторов конференции стал Мурманский областной краеведческий музей, который получил грант Проектного офиса развития Арктики в размере 100 тысяч рублей на проведение мероприятий «АДИТ» в столице Кольского Заполярья.

Помимо самой конференции, в программу входит ряд других полезных профессиональных активностей: практико-ориентированный интенсив, включающий в себя лекции, деловые игры, экспертные консультации, дискуссии, групповую работу и обсуждение проектов, а также образовательный проект «Школа школ», предназначенный для вовлечения молодежи в деятельность музеев путем создания аудиогидов и реализуемый совместно с компанией «IZI.Travel».

Как сообщает региональное Министерство культуры, конференция «АДИТ» станет мощным импульсом для развития процессов цифровой трансформации в учреждениях культуры Мурманской области. Особенно это важно для муниципальных музеев, библиотек и архивов, расположенных в удаленных местностях Мурманской области. Организаторы планируют обеспечить широкое представительство муниципалитетов региона на конференции, а один из дней работы пройдет в ЗАТО Александровск, где эксперты всероссийского уровня оценят уровень цифровизации муниципальных учреждений культуры.

Фото: https://gov-murman.ru