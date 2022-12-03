В Мурманской области пройдёт Всероссийский правовой диктант 2022

С 3 по 12 декабря в Мурманской области пройдёт VI Всероссийский правовой (юридический) диктант. Участники смогут написать диктант на официальном портале юрдиктант.рф как на русском, так и на нескольких языках: португальском, арабском, испанском, китайском и английском.

«Прохождение юридического диктанта не только даст возможность объективно оценить уровень своих правовых знаний, но и при необходимости улучшить их», - прокомментировал руководитель исполкома Мурманского отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков.

Все участники из Мурманской области получат именной сертификат.

Тематика диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. Предусмотрены два уровня сложности Диктанта «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Опыт проведения диктанта в Мурманской области в прошлые годы показывает, что по его результатам происходит повышение мотивации жителей области в изучении права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного человека.

Пройти юридический диктант совсем не сложно, это можно сделать с любого компьютера или телефона, пройдя по ссылке https://юрдиктант.рф. Структура юридического диктанта состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Тематика вопросов - Конституция Российской Федерации, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область традиционно принимает участие в диктанте. Количество участников и география проекта растут с каждым годом. Первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников. В 2021 году проверку прошло рекордное число участников: более 975 тысяч человек, живущих как в России, так и за рубежом. В этом году мы вместе сможем побить цифру в один миллион участников. Любопытно, что лучше всего наши люди разбираются в законах об образовании, семейном и спортивном праве.

Фото: https://gov-murman.ru