В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение качества и доступности услуг

Как сообщает Мурманскстат, в рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам с 19 июля по 7 августа 2023 года на территории Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения.

Наблюдение основано на опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации, и проводится один раз в два года, начиная с 2015 года.

Полученные в ходе статистического обследования сведения необходимы для оценки эффективности мер по реализации концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных услуг в социальной сфере для всех категорий населения.

По итогам последнего наблюдения, прошедшего в 2021 году, в Мурманской области почти 92 процента детей, по мнению родителей, полностью или скорее удовлетворены работой общеобразовательных организаций в целом (в 2019 году — почти 80 процентов). Работой поликлиник, к которым прикреплены члены домохозяйства, удовлетворены в полной или не полной мере около 81 процента респондентов (в 2019 году — 72 процента).

Результаты опроса позволят узнать итоги предстоящего статистического обследования. Подробная информация о наблюдении размещена на сайте Росстата в разделе «Переписи и обследования». Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам.

В этом году в целом по России будет опрошено 48 тысяч домашних хозяйств, в Мурманской области — 440 домохозяйств, 120 из которых проживают в областном центре. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты могут обратиться в Мурманскстат для получения дополнительной информации о статистическом наблюдении по телефонам: +7 (8152) 688-590, +7-911-310-46-66.

Все ответы, полученные от жителей области, останутся конфиденциальными и будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.