В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населенияОтчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреля
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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 11:00

В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населения

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам с 6 апреля по 5 мая 2023 года в России пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населения, которое проводится 1 раз в 5 лет. Опрос пройдёт во всех субъектах Российской Федерации с охватом 45 тысяч домашних хозяйств.

Как отмечает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в Мурманской области в обследование включены 340 домохозяйств, проживающих в городах и сельских населённых пунктах.

Оценка индивидуального рациона питания будет производиться методом опроса интервьюером каждого члена домохозяйства о количестве фактически потреблённых продуктов питания в течение суток, которые предшествовали посещению домохозяйства, и последующей регистрацией данных в специальных формах.

Личному опросу подлежат респонденты в возрасте 14 лет и старше, сведения за детей младше 14 лет дают родители или опекуны ребёнка.

При записи суточного воспроизведения рациона питания для наглядности будет использован цветной альбом порций продуктов и блюд, разработанный научным коллективом Института питания Российской академии медицинских наук.

Кроме информации о питании будут собраны сведения о составе семьи, оценке материального положения, регулярности питания в образовательном учреждении и по месту работы, а также о следовании принципам здорового питания. Интервьюеры зададут вопросы, относящиеся к состоянию здоровья, физической активности, курению и потреблению алкоголя. В ходе опроса при помощи приборов для измерения веса и роста будут зафиксированы антропометрические данные жителей области. 

При посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. Для получения дополнительной информации о статистическом наблюдении можно позвонить в Мурманскстат по телефонам: 8 (8152) 688-591, 688-609, +7-911-310-46-66.

Подробная информация по проведению наблюдения размещена на сайте Росстата в рубрике «Статистика\Переписи и обследования\Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам\Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения».

Результаты наблюдения предназначены для мониторинга и оценки эффективности мер реализации концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента РФ от 09.10.2007 №1351, направленных на улучшение структуры потребления пищевых продуктов, их качества и предотвращения негативного влияния неполноценного питания на показатели смертности и заболеваемости, выработку у населения потребительских предпочтений, способствующих ведению здорового образа жизни.

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