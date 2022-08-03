В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населенияВ Мурманской области проходит конкурс на лучшую строительную площадку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.08.22 13:30

В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения

С 7 сентября по 4 октября 2022 года в Мурманской области, как и во всех субъектах Российской Федерации, пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения, которое организуется в целях формирования официальной статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность. С 2019 года наблюдение стало ежегодным.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, согласно итогам 2021 года, только половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее». Аналогичным образом ответили и жители Мурманской области.

В этом году в стране обследованием будет охвачено 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 459. Опрос проведут интервьюеры, имеющие при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Сведения будут заноситься в планшетные компьютеры со слов респондентов, предъявлять какие-либо документы не потребуется. Предусмотрены вопросники для взрослых, детей и в целом для домохозяйства, предложены возможные варианты формулировок ответов на вопросы.

У северян наряду с общими сведениями (пол, возраст, образование, семейное положение) поинтересуются наличием заболеваний, пищевыми привычками, повседневной физической активностью, поведенческими факторами риска и попросят оценить состояние своего здоровья. Для детей и подростков перечень вопросов короче: о состоянии здоровья, питании и физической активности. Особенностью наблюдения станет проведение антропометрических измерений респондента – роста, веса и артериального давления.

Для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки опросы  будут  проводиться  с  использованием индивидуальных средств защиты.

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru по России и её субъектам, по отдельным социально-демографическим группам населения в разрезе городского и сельского населения. Его результаты предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.      № 204, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности.

Мурманскстат обращается к жителям области с просьбой ответить на вопросы анкет и гарантирует конфиденциальность полученных сведений.

Дополнительную информацию о наблюдении и полномочиях интервьюера можно получить по телефонам: +7 (8152) 688-528, 688-574.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Обед по-казачьи в станице Медведовская». Документальный фильм (12+)16:30«Тайны анатомии». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Газпромбанк» догнал «Тинькофф Банк» в народном рейтинге самых надёжных финансовых организаций-PRO Валюту (16+)Цены на нефть не имеют яркой динамики, а курс доллара слабо растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 11% увеличила выработку электроэнергии в июле-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика