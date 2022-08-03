В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения

С 7 сентября по 4 октября 2022 года в Мурманской области, как и во всех субъектах Российской Федерации, пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения, которое организуется в целях формирования официальной статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность. С 2019 года наблюдение стало ежегодным.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, согласно итогам 2021 года, только половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее». Аналогичным образом ответили и жители Мурманской области.

В этом году в стране обследованием будет охвачено 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 459. Опрос проведут интервьюеры, имеющие при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Сведения будут заноситься в планшетные компьютеры со слов респондентов, предъявлять какие-либо документы не потребуется. Предусмотрены вопросники для взрослых, детей и в целом для домохозяйства, предложены возможные варианты формулировок ответов на вопросы.

У северян наряду с общими сведениями (пол, возраст, образование, семейное положение) поинтересуются наличием заболеваний, пищевыми привычками, повседневной физической активностью, поведенческими факторами риска и попросят оценить состояние своего здоровья. Для детей и подростков перечень вопросов короче: о состоянии здоровья, питании и физической активности. Особенностью наблюдения станет проведение антропометрических измерений респондента – роста, веса и артериального давления.

Для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки опросы будут проводиться с использованием индивидуальных средств защиты.

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru по России и её субъектам, по отдельным социально-демографическим группам населения в разрезе городского и сельского населения. Его результаты предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности.

Мурманскстат обращается к жителям области с просьбой ответить на вопросы анкет и гарантирует конфиденциальность полученных сведений.

Дополнительную информацию о наблюдении и полномочиях интервьюера можно получить по телефонам: +7 (8152) 688-528, 688-574.