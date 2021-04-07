В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение трудоустройства выпускников

С апреля по сентябрь 2021 года в Российской Федерации одновременно с выборочным обследованием рабочей силы будет проводиться выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Целью проведения наблюдения является получение официальной статистической информации, отражающей трудоустройство выпускников и степень их закрепляемости по полученной профессии (специальности).

Данное обследование проводится в стране с периодичностью один раз в пять лет, предыдущее состоялось в 2016 году. По его итогам, в регионе треть выпускников 2010-2015 годов нашли работу в течение месяца, 40 процентов – в срок от одного месяца до года. Основной трудностью при поиске работы стало отсутствие опыта.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, в результате обследования, проводимого в 2021 году, будут получены статистические данные об особенностях обучения в образовательной организации, способах поиска работы по окончании обучения, трудностях при трудоустройстве, характере первой работы, соответствии её полученной профессии (специальности), удовлетворённости текущей работой, об уровне заработной платы выпускников и перспективах дальнейшего обучения.

Наблюдение осуществляется методом личного опроса населения и записи ответов со слов респондента в бланк анкеты. Специально уполномоченные работники – интервьюеры при посещении домохозяйств должны иметь удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Сведения о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию о наблюдении можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-575, +7 911-302-55-15, контактные телефоны специалистов в городах и населённых пунктах размещены на сайте Мурманскстата https://murmanskstat.gks.ru в разделе О Мурманскстате/ Руководство и структура/ Специалисты отдела сводных статистических работ в городах и населённых пунктах Мурманской области.

По результатам наблюдения будет сформирована официальная статистическая информация по Российской Федерации, федеральным округам, субъектам Российской Федерации, городской и сельской местности, отдельным социально-демографическим группам населения. Полученные сведения необходимы для мониторинга целевых индикаторов, установленных Государственной программой «Развитие образования» на 2018-2025 годы.