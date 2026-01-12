В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

В январе-феврале 2026 года на территории Российской Федерации пройдёт Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Наблюдение проводится на основе личного опроса членов домохозяйств по месту их проживания.

Обследование проводится ежегодно Федеральной службой государственной статистики. В целом по стране в нём примут участие 110 тысяч домашних хозяйств, в Мурманской области – 918 домохозяйств, в том числе многодетные семьи.

Как отмечает руководитель Мурманскстата, Т.Е. Лапин, опрос населения региона проведут интервьюеры с использованием вопросников, содержащих конкретные формулировки вопросов. При посещении домохозяйства интервьюеры будут иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт. В случае каких-либо сомнений жители региона смогут уточнить информацию о статистическом наблюдении в Мурманскстате по телефонам: +7 (8152) 688-590, +7 (8152) 688-609.

Вопросы, которые будут заданы жителям региона, коснутся возраста, семейного и финансового положения, уровня образования, участия в трудовой деятельности, пенсионного обеспечения и социальной поддержки, получения доходов от собственности, сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и обязательных платежах, а также условиях проживания.

По результатам обследования будет получена официальная статистическая информация, отражающая реальный уровень жизни российских семей, степень имущественного расслоения и уровень бедности населения страны, а также участие семей в социальных программах и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Мурманскстат гарантирует, что все ответы, полученные от жителей области, будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации в обобщённом виде.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманскстата.