В Мурманской области пройдёт выборочное обследование индивидуальных предпринимателей в розничной торговле

С 5 по 17 октября 2023 года Мурманскстат проводит выборочное наблюдение за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

Выборочное наблюдение организуется ежегодно во всех субъектах Российской Федерации с 2001 года, основная цель – получение данных об объеме выручки от продажи товаров и продукции, а также о численности работников у индивидуальных предпринимателей.

Обследование охватит в регионе почти 500 индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является продажа товаров населению в розницу вне рынков и ярмарок.

Индивидуальному предпринимателю необходимо заполнить анкету по форме №1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле» по результатам деятельности за один месяц (в качестве отчётного месяца выбирается сентябрь) и предоставить в Мурманскстат в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Форма №1-ИП (торговля) и указания по её заполнению размещены на сайте Мурманскстата (https://51.rosstat.gov.ru) в разделе: Главная страница/ Респондентам/ Формы федерального статистического наблюдения/ Альбом форм федерального статистического наблюдения.

Уточнить необходимость предоставления формы можно с помощью специального онлайн-сервиса https://websbor.gks.ru по адресу: Главная страница/ Респондентам/ Информация для респондентов/Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам и перечень форм.

Мурманскстат гарантирует полную конфиденциальность полученных от респондентов сведений и исключение их передачи в другие органы. Представленные данные будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.

Дополнительную информацию о проведении выборочного наблюдения можно получить по телефонам: 8 (8152) 688-543, 688-542.