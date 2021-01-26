В Мурманской области пройдут 39 всероссийских спортивных соревнований по 18 видам спорта

При поддержке Министерства спорта РФ и общероссийских федераций по видам спорта в регионе пройдут 39 всероссийских спортивных соревнований по 18 видам спорта. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила и.о. министра спорта и молодежной политики Мурманской области Светлана Наумова.

Так, в регионе состоятся четыре чемпионата и три первенства России, пять чемпионатов и десять первенств СЗФО, пять кубков России и двенадцать всероссийских соревнований. Впервые на территории Мурманской области пройдут чемпионат и первенство СЗФО по скалолазанию, Кубок России и чемпионат России по автомобильному спорту (дисциплина трофи-рейд), первенство СЗФО по хоккею. Также прорабатывается вопрос о проведении первенства России по дзюдо, не состоявшегося в 2020 году.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в настоящее время уже прошли такие крупные спортивные соревнования, как первенство СЗФО по художественной гимнастике и по лыжным гонкам, чемпионат и первенство СЗФО по горнолыжному спорту, чемпионат России по горнолыжному спорту (спорт глухих). С 26 по 29 января в Кировске состоится также первенство России по горнолыжному спорту среди глухих.

На региональном уровне планируется к проведению 298 спортивных соревнований по 61 виду спорта. Как отметила Светлана Наумова, региональным календарным планом запланированы 24 всероссийских, 46 региональных физкультурных мероприятий, в том числе 8 – комплекса ГТО. В связи с действующими ограничениями под вопросом остается проведение 13 февраля Всероссийской лыжной массовой гонки «Лыжня России».