В Мурманской области пройдут более 180 праздничных мероприятий, посвящённых Дню России

8 июня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о программе мероприятий, посвящённых Дню России, который будет отмечаться по всей стране 12 июня.

С 10 по 12 июня в учреждениях культуры региона состоится более 180 праздничных мероприятий. Во всех муниципалитетах Мурманской области пройдут концерты, выставки, мастер-классы, ярмарки, творческие встречи, игровые и познавательные программы для жителей всех возрастов.

Центральной площадкой празднования традиционно станет улица Ленинградская в Мурманске. Основные мероприятия начнутся 12 июня в 16.00 большим праздничным концертом. Перед этим, с 14.00 до 16.00, для жителей и гостей города будут работать интерактивные площадки, тематические зоны и развлекательные программы.

«День России — это праздник, который объединяет людей вокруг любви к своей стране, её истории и будущему. В Мурманской области мы стараемся создавать больше возможностей для семейного отдыха, общения и участия жителей в жизни своих городов. Именно поэтому праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона, а открытые общественные пространства становятся центром притяжения для северян», — отметил Андрей Чибис.

Ещё одной точкой притяжения станет традиционная праздничная ярмарка на улице Воровского. С 12 по 14 июня с 12.00 до 20.00, здесь будут представлены блюда и продукция местных рестораторов, сувениры и изделия мастеров. Также для посетителей подготовлены мастер-классы и развлекательная программа.

Кроме того, в эти выходные, 13 июня, в регионе также стартует проект «На Севере — лето». Несмотря на начало отпускного сезона, учреждения культуры продолжат активную работу, уделяя особое внимание мероприятиям на открытых площадках, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569173/#&gid=1&pid=1