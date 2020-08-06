В Мурманской области пройдут дожди, местами прогремят грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 августа погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с района Карелии на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области местами пройдут дожди, возможны грозы, преобладающая температура воздуха днём +14+19°.

7 и 8 августа наш регион будет находиться на периферии антициклона с центром в районе Прибалтики: ожидаются местами кратковременные дожди, среднесуточная температура воздуха на 1-3° выше климатической нормы.

Сегодня, 6 августа, будет переменная облачность. Местами дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7 +12°, днём +14 +19°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается: в Кандалакшском районе, в районе г. Апатиты и г. Кировск IV региональный класс пожарной опасности; в Печенгском и на западе Кольского и Терского районов V региональный класс пожарной опасности.