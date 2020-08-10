В Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическогм поле, но к западным районам Кольского полуострова подходит атмосферный фронт с дождями и грозами. 10 августа облачность, связанная с атмосферными фронтами, распространится на весь наш регион: пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится.

Сегодня, 10 августа, будет облачная погода. Дождь, ночью в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +10+15°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается: в Ковдорском районе IV региональный класс пожарной опасности, на западе Терского района V региональный класс пожарной опасности.