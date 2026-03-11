В Мурманской области пройдут курсы для предпринимателей по обучению безопасности на воде

В нашем регионе будут организованы курсы для предпринимателей, оказывающих услуги морских прогулок и активности на воде. Главная цель – обучение первой помощи и предотвращению происшествий на водных объектах. Соответствующее поручение было озвучено губернатором Андреем Чибисом в ходе обсуждения итогов работы Мурманской территориальной подсистемы РСЧС за 2025 год и задач на 2026 год.

Курсы по обучению безопасности на воде будут организованы региональными министерством туризма и предпринимательства и Центром кластерного развития, занятия проведут представители МЧС России.

17 марта в Центре «Мой бизнес» состоится вводная часть предстоящих курсов. Организационные вопросы предстоящего обучения с участниками туристско-рекреационного кластера и предпринимателями, оказывающими услуги на водных объектах, обсудят представители ГУ МЧС РФ по Мурманской области и профильного министерства. Регистрация на вводную часть – до 10 марта по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69a7f47702848fe42810da95

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563525/#&gid=1&pid=1