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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.23 08:45

В Мурманской области пройдут мероприятия к Международному дню саамов

В Мурманской области пройдут мероприятия к Международному дню саамов. 4 февраля программа организована в этнографическом комплексе Туломы и в Туломском сельском доме культуры.

В 13 часов откроется выставка саамских мастеров, посвященная 30-летию Мурманской областной общественной организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь». В 13.20 стартует торжественное шествие участников праздничных мероприятий от Этнографического саамского комплекса до Туломского сельского дома культуры. В 13.30 на площадке возле Дома культуры пройдет открытие концертной программы с участием фольклорных коллективов и сольных исполнителей Мурманской области, в фойе также начнутся мастер-классы по саамскому рукоделию. В 15.30 участников пригласят на обряд исполнения желаний «Костер единения», а также угостят бульоном из оленины.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, 6 февраля мероприятия пройдут в Мурманске и Ловозере.

В 11.00 состоится торжественный митинг и подъем саамского флага на уличной площадке у Центра народов Севера в Мурманске. 12.30 на базе Мурманского индустриального колледжа стартуют спортивно-образовательные мероприятия: мастер-классы по национальной кухне, саамскому рукоделию, соревнования по национальным видам спорта: саамский футбол и метание аркана. В 15 часов в Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка «Лапландия глазами фотографов».

В 12.00 торжественная церемония поднятия саамского флага пройдет у национального культурного центра в Ловозере. В 18.00 здесь же начнется культурная программа, посвящённая празднованию Международного дня саамов «Самь пеййв».  

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