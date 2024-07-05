В Мурманской области пройдут мероприятия Недели правовой помощи

С 8 по 14 июля 2024 состоится всероссийская Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Мероприятия приурочены к проведению в России Года семьи, а также к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Министерство юстиции Мурманской области ежедневно с 10 по 12 июля будет проводить консультирование граждан по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей, детей-инвалидов, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по другим вопросам правового характера. Время консультаций – с 14.00 до 17.00, предварительная запись на приём по телефону (8152) 48-62-52.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, отделами ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области запланированы следующие мероприятия:

- торжественная регистрация заключения брака 8 июля 2024 года – в День семьи, любви и верности;

- чествование юбиляров семейной жизни;

- распространение информационных буклетов о мерах поддержки молодым семьям и семьям с детьми;

- проведение добровольческого проекта «Дети – детям. Добро пожаловать в семью» отделом ЗАГС администрации Кольского района совместно с государственным областным учреждением социального обслуживания населения «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района. Проект направлен на создание условий для развития добровольческих инициатив детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие развитию конструктивного межпоколенческого диалога детей и родителей. Дети-волонтёры изготовят из подручных материалов символ проекта – ромашку, которая впоследствии будет передана в семью новорожденного ребёнка сотрудниками отдела ЗАГС администрации Кольского района.