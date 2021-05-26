В Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Дню химика

30 мая в России отмечается День химика. Мероприятия, посвященные профессиональному празднику, в Мурманской области пройдут при поддержке «ФосАгро». Подготовка к профессиональному празднику в Кировском филиале АО «Апатит» уже стартовала.

В частности, 28 мая запланированы торжественные собрания работников апатит-нефелиновых обогатительных фабрик - АНОФ-2, АНОФ-3 и Аналитического центра, на которых лучшим сотрудникам предприятия будут вручены награды.

Главные торжества, посвященные Дню химика, пройдут 29 мая. Площадкой для них станут Апатиты. Откроет праздничный день второй Апатитский велопарад, посвященный 20-летию «ФосАгро». Он объединит 200 участников, самым юным из которых исполнилось 10 лет. Дистанция велопробега составит 2,6 километра , на финише его участников будут ждать чаепитие и фотосессия.

В этот же день на площадке Кольского научного центра Российской академии наук состоятся «Веселые уроки химии» для детей, мастер-классы декоративно-прикладного творчества «Арт.Арктик. Loft».

На площадке городского Дворца культуры распахнет свои двери мастерская «Лаборатория праздничного костюма», после чего для зрителей выступят артисты уличных театров Санкт-Петербурга.

Кульминацией праздничного дня станет вручение высоких наград, а лучший обогатитель 2021 года получит ключи от нового автомобиля.

Продолжит программу концерт, который состоится на центральной площади города Апатиты. На сцене выступят «А-СТУДИО», кавер-группа «Москва» и трибьют-группа «Devotees». Также экспрессивное шоу зрителям представит группа «Зеркальные люди».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в течение всего дня на центральных улицах и площади города будут работать торговые павильоны, веранды и террасы городских кафе и ресторанов, а также фотозоны и игровые площадки.