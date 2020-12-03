В Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата

3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. В регионе пройдут различные мероприятия, приуроченные к памятной дате.

В 9 часов утра у подножия мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоится торжественный митинг «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» с участием регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

В полдень акция «Огни памяти» пройдёт в Апатитах у Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Кандалакше возложение цветов и митинг на Аллее Славы также начнутся в 12 часов.

В городе Полярные Зори на площади им. А.С. Андрушечко акция «Огни памяти» состоится в 14.00 у мемориала «Вечный огонь».

Патриотическая акция «Нет безымянных героев» пройдет в 15.00 у мемориала Защитникам Заполярья в Ковдоре.

В 17 часов световая проекция «Журавли» появится на здании Ледового дворца спорта в Мурманске, а городскую телевышку украсит проекция флага России.

В образовательных учреждениях региона запланированы уроки памяти для воспитанников.

В Мурманской областной научной библиотеке весь декабрь будет работать выставка изданий «Героям Отечества посвящается…».

Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих проведет патриотический час «Тебе, неизвестный солдат, посвящается» онлайн, посмотреть выпуск можно в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В социальных сетях Мурманского областного краеведческого музея 3 декабря выйдет серия интересных публикаций, посвященных памятной дате.

Мурманский областной драматический театр пригласит зрителей на онлайн-трансляцию видеозаписи спектакля «Белое облако Чингисхана» в 19 часов в группе «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также северян приглашают пройти онлайн-тестирование на знание исторических фактов, связанных с Днём неизвестного солдата. Оно запущено на официальном сайте Года памяти и славы.