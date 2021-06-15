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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.21 13:00

В Мурманской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

22 июня в стране отметят 80–ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В период с 15 по 22 июня на всей территории области пройдет 78 мероприятий, приуроченных к памятной дате. Об этом, выступая на еженедельном совещании в региональном правительстве, сообщил председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

«Традиционно Мурманская область присоединится к проведению всероссийских акций, – сообщил Егор Хаценко. – С 15 июня в 9 муниципальных образованиях в рамках проведения международной акции «Сад памяти» будут высажены свыше 2 тысяч саженцев сосны, ели, рябины, черемухи, сирени в память о каждом погибшем солдате. В городе-герое Мурманске 17 июня пройдет торжественная церемония профилактики устройства, обеспечивающего стабильное горение Вечного огня».

По словам председателя комитета, Вечный огонь является одним их важнейших символов памяти и главная цель мероприятия ‒ показать, что при проведении профилактических работ Вечный огонь не гасят, а переносят на временную горелку и после завершения работ возвращают на мемориал.

Также в период с 20 по 22 июня на городских площадках проведения молодежных мероприятий, у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны активная молодежь, общественные организации, трудовые коллективы и профессиональные творческие песенные коллективы исполнят песню «Аист на крыше».

В 4 утра 22 июня в Мурманске и Оленегорске у памятников защитников Заполярья будут зажжены свечи памяти. Продолжая традицию 2020 года, акция «Свеча памяти» пройдёт и в онлайн-формате, что позволит большему количеству жителей Мурманской области присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби путем зажжения виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших.

«В День памяти и скорби во всех муниципальных образованиях региона состоится акция «Марафон памяти», в рамках которой пройдут торжественные митинги у памятных мест, будут возложены цветы к памятникам и могилам, погибших в годы Великой Отечественной войны, будут организованы в том числе на интернет-ресурсах трансляции военных кадров», – отметил Егор Хаценко.

Кроме того, как доложил председатель комитета молодёжной политики, в рамках международного культурно-исторического проекта «V-кино» будут показаны фильмы международного кинофестиваля «Северный Характер», среди них лента московского кинорежиссера Анны Родионовой «Незабвенные павших» – о пропавших без вести солдатах на фронтах Великой Отечественной войны, «Нереида – Дети войны» – мурманских режиссеров Руслана Мавлютова и Алексея Рогового о прифронтовом Мурманске, фильм «Блокадный дневник Тани Савичевой» московского кинорежиссера Александра Ефимова и другие фильмы. В 12.15 22 июня жители Мурманской области присоединятся к общероссийской минуте молчания в знак памяти по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«24 июня было запланировано шествие Бессмертного полка в режиме офлайн. К сожалению, с учетом  ухудшения ситуации с коронавирусом, и на федеральном уровне, и на региональном принято решение шествие отменить. Что касается других мероприятий, решение о возможности их проведения будем принимать в зависимости от анализа эпидемической ситуации в течение ближайшей недели. Всех прошу обратить внимание на необходимость жесткого соблюдения всех ограничений по коронавирусу», – подчеркнул губернатор региона Андрей Чибис.

 

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