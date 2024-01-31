В Мурманской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню саамов

Ежегодно 6 февраля по всей Мурманской области проводятся различные мероприятия, тематические встречи, открываются выставки и звучат поздравления в честь Международного Дня саамов.

В 12.00 праздничные мероприятия начнутся в Мурманске на площадке у здания Центра народов Севера и межнационального сотрудничества, где состоится торжественный митинг (ул. Подстаницкого, 1).

В 14.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Голос саамского народа», на которой будут представлены экспонаты из коллекции старейшины Ассоциации кольских саамов Нины Елисеевны Афанасьевой (ул. Академика Павлова, 1а).

В 16.00 на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а) начнётся презентация книг саамских авторов, изданных Центром народов Севера и межнационального сотрудничества в 2023 году, в число которых вошли: сборник стихов на русском языке «Край ты мой просторный», автора Афанасьевой Нины Елисеевны; сборник сценариев «…На краю земли саамы жизнь свою нашли…», автора Ежовой Нины Яковлевны.

Традиционно этот день будут отмечать и в селе Ловозеро, в программу празднования включены следующие мероприятия: В 12.00 на уличной площадке у здания Ловозерского районного национального культурного центра состоится торжественный митинг (ул. Советская, 8); в 12 часов в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея состоится открытие выставки «Саамский костюм - символ народа и его истории» (ул. Советская, 28); в 18.00 Ловозерский национальный культурный центр приглашает гостей и жителей села на концертную программу, посвящённую празднованию Международного Дня саамов «Самь пеййв» (ул. Советская, 8).

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, в этом году в Мурманской области запланировано более 200 различных мероприятий, с которыми можно ознакомиться в сводном плане.

Фото: https://gov-murman.ru