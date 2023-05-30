В Мурманской области пройдут всероссийский полумарафон, Олимпийский день, региональный чемпионат по футболу и другие спортивные события

В июне в Мурманской области пройдут всероссийский полумарафон, мероприятия в рамках празднования Олимпийского дня, региональный чемпионат по футболу и другие спортивные события. Об этом вчера на оперативном совещании сообщила министр спорта Светлана Наумова.

4 июня Мурманская область примет участие в VII Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». В этом году событие состоится в 87 городах страны от Калининграда до Камчатки.

Это самый крупный полумарафон с синхронным стартом во всех регионах страны. Мероприятие на территории региона проводится с 2021 года. В этом году количество участников значительно выросло, так если в 2022 году участие в полумарафоне приняли 250 человек, в 2023 зарегистрировано уже 547 любителей и профессионалов. Участники преодолеют дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км», – отметила глава профильного ведомства.

Также в первый месяц лета в регионе пройдут областные чемпионаты и первенства по футболу, спортивному ориентированию, спортивно-прикладному собаководству и альпинизму. Кроме того, в Мурманской области вновь состоится региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ещё одним крупным событием месяца станет празднование Всероссийского Олимпийского дня, в рамках которого в разных муниципалитетах региона пройдут соревнования по волейболу, футболу и легкоатлетические забеги.

17 июня уже в третий раз состоится пижамный легкоатлетический забег «Сон в Олимпийскую ночь».

«Особенным событие сделает разминка и мастер-класс от серебряного призера летних Олимпийский игр в Афинах Ларисы Кругловой. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике расскажет и главное покажет юным спортсменам базовые основы тренировок», – поделилась Светлана Наумова.

Фото: https://gov-murman.ru