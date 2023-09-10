В Мурманской области пройдут выборы в органы местного самоуправления

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, в это воскресенье, 10 сентября, в России проходит единый день голосования.

Жители Мурманской области примут участие в выборах органов местного самоуправления. Отдать свой голос избиратели смогут за кандидатов в советы депутатов ЗАТО Александровск, гг. Мончегорск, Оленегорск, п.гт. Ловозеро, Алакуртти, Умба, Ура-Губа, Туманный, Молочный и Кильдинстрой.

На выборы в нашем регионе отведён один день — с 8 до 20 часов. Процесс голосования будут контролировать 236 наблюдателей.