В Мурманской области пройти витаминизацию теперь можно и по временной регистрации

В Мурманской области пройти витаминизацию теперь можно по временной регистрации. С целью повышения доступности медицинской помощи, Министерством здравоохранения был уточнён порядок оказания услуги для населения Мурманской области к гражданам, проживающим на территории Заполярья.

Теперь проверить уровень витамина D можно не только жителям с постоянной пропиской, но и временной регистрацией. Адреса всех пунктов витаминизации, открытых в рамках губернаторского проекта, опубликованы в официальном сообществе регионального Минздрава.

Внесенные изменения позволят пройти скрининговое исследование большему количеству северян и в случае дефицита витамина D, бесплатно получить препарат с содержанием витамина D из расчёта месячного курса.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, запись на витаминизацию доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 15.00 по телефону единого контакт-центра 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

При себе необходимо иметь паспорт.

Обращаем внимание, что все пункты будут работать до конца 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru