В Мурманской области пункты витаминизации перейдут на летний режим работы

С 21 июня пункты витаминизации в регионе начнут работать по новому графику: в субботу и воскресенье с 12.00 до 16.00. Пятница теперь будет нерабочим днём.

Напоминаем, что запись в пункты витаминизации на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00 по телефону 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться можно на любой из ближайших дней работы пунктов, при наличии свободных талонов. В дни работы в каждом пункте витаминизации доступны талоны электронной очереди. В этом случае запись проводится в день обращения.

Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация в Мурманской области, для этого с собой необходимо иметь паспорт. Проверить уровень витамина D можно не только жителям с постоянной пропиской, но и временной регистрацией.

Обращаем внимание, что все пункты будут работать до конца 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru