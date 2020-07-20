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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 17:15

В Мурманской области пять стобалльных результатов получили участники ЕГЭ по русскому языку

По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в регионе пять стобалльников – это выпускники Мурманского политехнического лицея и мурманского лицея № 2, школы № 22 Оленегорска, гимназии № 1 и школы № 5 Мончегорска. Доля высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов) – на уровне прошлого года.

«Результаты ЕГЭ доказывают, что дистанционное обучение не повлияло на качество знаний наших выпускников. Серьёзная подготовка всегда была залогом успеха на экзаменах. Видеоуроки, интерактивные задания, индивидуальные консультации помогли добиться высоких результатов. Да и времени на подготовку из-за переноса сроков экзаменов было больше», – подчеркнула министр образования и науки региона Анна Головина, поздравив выпускников, их родителей и педагогов с отличными результатами.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, экзамен по русскому языку состоял из 27 заданий. На их выполнение отводилось 3,5 часа. Для поступления в вуз нужно получить не менее 36 баллов.

Результаты по математике профильного уровня будут опубликованы не позднее 23 июля.

Основной период ЕГЭ завершится 25 июля.

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