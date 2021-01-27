В Мурманской области работает 21 прививочный пункт, где можно вакцинироваться от COVID-19



В регионе появляются новые прививочные пункты, в которых северяне могут привиться против COVID-19. На сегодняшний день таких кабинетов уже 21. Губернатор Андрей Чибис посетил некоторые из них и оценил, как проходит массовая вакцинация северян.

«Массовая вакцинация против COVID-19 заработала в полной мере, и сегодня прививочные пункты открываются даже в отдаленных уголках нашей области. Записаться на прививку можно самостоятельно через портал «Госуслуги», а также многие люди приходят в поликлиники, и их записывает врач с амбулаторного приёма. Сегодня уже работает 21 прививочный пункт, хотя в понедельник их было только 15», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул, что количество прививочных кабинетов будет возрастать. Более 10 тысяч доз вакцины уже поступило в Мурманскую область. В настоящее время привиты порядка 4,5 тысячи северян, а более тысячи уже записаны на прививку.

«Перед нами стоит задача, чтобы сократился период ожидания в прививочных пунктах и увеличилась их пропускная способность. Сегодня по организации вакцинирования с учетом численности населения нашего региона мы находимся на втором месте в стране. Важно, чтобы эта работа и дальше чётко выполнялась», – заявил губернатор.