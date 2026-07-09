В Мурманской области работает делегация Министерства развития Дальнего Востока и Арктики

Делегацию возглавляет заместитель министра Российской Федерации Юрий Сердечкин. В рамках рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и Юрий Сердечкин обсудили реализацию программы реновации ЗАТО и мастер-планов опорных агломераций.

«В центре внимания – объекты программы реновации ЗАТО и мастер-планов, которые мы вместе разрабатывали и утверждали. Нам удалось успешно запустить эти инициативы в том числе при поддержке президента, правительства, Юрия Петровича Трутнева, Алексея Олеговича Чекункова. Так, программа реновации ЗАТО получила федеральное финансирование на 2027–2030 годы. За последние семь лет в гарнизонах построены школы, детские сады, объекты здравоохранения и спорта, благоустроены общественные пространства, отремонтированы сотни домов и квартир. Благодаря реализации мастер-планов в регионе впервые с советских времён запущена масштабная комплексная жилая застройка. Результат - снижение оттока населения и растущая привлекательность наших городов для переезда из других регионов», – подчеркнул губернатор.

Юрий Сердечкин высоко оценил работу правительства Мурманской области по реализации национальных проектов и поручений Президента России, направленных на улучшение качества жизни северян.

«Первый день посвятили важной теме для всех – это программа реновации ЗАТО. Были в Заозерске, также в центре внимания объекты в ЗАТО г. Североморск. Второй ключевой вопрос – мастер-планы, которые сейчас перешли в практическую плоскость реализации. Повестка достаточно объёмная», – отметил Юрий Сердечкин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570895/#&gid=1&pid=2