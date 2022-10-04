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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 15:00

В Мурманской области работает «горячая линия» и гуманитарный центр «Север Помогает»

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 27 сентября на базе региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» развернута работа «горячей линии», а с 29 сентября начал функционировать гуманитарный центр «Север Помогает». Инициативы реализуются в рамках Центра поддержки семей мобилизованных северян и граждан, чьи близкие принимают участие в специальной военной операции. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила Эвелина Макарова, руководитель Мурманского Регионального исполнительного комитета партии.

«Благодаря отзывчивости северян, с начала кампании по сбору помощи для граждан Донецкой и Луганской народных республик было отправлено почти 300 тонн гуманитарных грузов. Тысячи жителей региона обратились к волонтёрам с предложением посодействовать, передать посылки военнослужащим, интересовались, как можно подключиться к сбору. После объявления частичной мобилизации северяне начали обращаться всё чаще, поэтому принято решение организовать акцию «Север Помогает». Несмотря на принятые меры, мы обеспечим всем необходимым наших мобилизованных северян. Однако ни для кого не секрет, что жители области и предприниматели помогают давно, за что им отдельное спасибо», - поблагодарил губернатор.

Так, представители одной из сетей аптек в Мурманске после звонка на «горячую линию» и полученной консультации, передали антисептики и лекарства.

Также оказывают содействие в приобретении необходимого предприниматели из Мончегорска, Печенгского округа, Кировска.

«Кроме того, жители Заполярья приносят помощь в пункты сбора, предлагают собственные инициативы по поддержке наших ребят. Каждый день мы получаем десятки звонков с вопросами, что необходимо, что ещё мурманчане могут сделать», - рассказала Эвелина Макарова.

Она также отметила, что огромную информационную поддержку, в том числе и для сотрудников, работающих на «горячей линии», оказывает раздел, где размещена общая информация по частичной мобилизации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  совместно с Региональным штабом Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ работа «горячей линии» переведена в круглосуточный режим, а сотрудниками общественной приёмной обеспечена для северян возможность принести посылки и в выходные дни.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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